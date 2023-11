Il festival "Cinematica" guarda al futuro. Sarà "Morir dal ridere"

Il festival ‘Cinematica’ di Ancona ha concluso con grande soddisfazione la decima edizione, dal titolo "De Anima", annunciando i vincitori della competizione internazionale di videodanza: "Call of the Cranes" di Vilma Tihilä (premio della giuria di qualità), "Danzamatta" di Vanja Victor Kabir Tognola e "Listen to Nature" di Francesco Misceo (premio del pubblico, pari merito) e "Absent Presence" di Giorgia Ponticello (premio dell’organizzazione). Ma per la direttrice artistica Simona Lisi e la squadra è già tempo di pensare al futuro. L’edizione ‘10+1’ vuole rivolgersi allo spirito leggero, al tempo comico e allo slapstick: "Morir dal ridere" sarà il tema dell’edizione, con cui la Lisi vuole chiudere un cerchio della sua progettazione artistica, per pensare anche a dei nuovi formati.