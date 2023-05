Il gran finale Ci sono il ministro Abodi e la Schlein

Elly Schlein, la segretaria nazionale del Partito democratico, chiuderà la campagna elettorale di Ida Simonella. La Schlein sarà ad Ancona domani pomeriggio (ore 18) per tenere un comizio in piazza Roma poche ore prima del ‘silenzio’ elettorale. Daniele Silvetti, il candidato di centrodestra, assieme a tutta la coalizione e alle 8 liste collegate, chiuderà invece stasera alle 19,30 con un evento in piazza Roma. In città arriverà anche il Ministro dello Sport, Paolo Abodi, previsto per le 20,30, ma non sono in agenda comizi da parte dei leader del governo che due settimane fa avevano riempito piazza Roma. Ad animare la serata, che prevede anche un spazio per degustare prodotti locali, l’intrattenimento musicale curato da Leo Maculan, Ricky Burattini, Danilo Brugnini, Andrea Polverini e Alessandra Gallicchio. La serata sarà presentata da Fabiola Fava. Intanto il centrosinistra aspetta Elly Schlein. Dodici giorni dopo il bagno di folla al Teatro delle Muse, scelta obbligata dal maltempo, la Schlein torna nel capoluogo per sostenere la candidata della coalizione di centrosinistra. Era stata la stessa leader Dem a ‘promettere’ a Ida Simonella che, in caso di ballottaggio, lei sarebbe tornata per dare un’ulteriore spinta e magari convincere parte dei 35mila cittadini che non si sono recati alle urne al primo turno. Nel frattempo è successa l’immane tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna e per questo motivo sembrava che i suoi appuntamenti elettorali potessero saltare. Alla fine invece Elly Schlein è riuscita a trovare il tempo per il tour che la porterà in alcuni centri dove, come ad Ancona, sono attesi i ballottaggi. Oggi, ad esempio, sarà a Massa prima e poi a Pietrasanta (Lucca). La chiusura, tuttavia sarà proprio domani in piazza Roma. Ad annunciare il ritorno della nuova responsabile nazionale del Pd è stata Chantal Bomprezzi, anch’essa neoeletta segretaria regionale Dem: "Dopo il successo di partecipazione di due settimane fa al teatro delle Muse, la nostra segretaria nazionale ha scelto di tornare per sostenere la candidata Ida Simonella al ballottaggio", ha detto. Mancano alcuni dettagli: "Al momento – precisa la Bomprezzi – siamo in contatto con Ida Simonella e il suo staff e con la federazione e l’unione comunale del Partito Democratico di Ancona per organizzare al meglio questo evento, che si terrà nel pomeriggio di venerdì ad Ancona in piazza Roma".

p.cu.