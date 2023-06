"Il Mosciolino d’oro" a Silvano Strologo, ambasciatore dei vini

La diciottesima edizione di Mosciolando, organizzata come ogni anno dalla Condotta Slow Food Ancona e Conero, si è conclusa ieri tra convegni e laboratori del gusto che hanno avuto al centro il Mosciolo selvatico di Portonovo. Una rassegna che ha raggiunto il suo clou con la consegna del Mosciolino d’Oro, una piccola spilla ma dal grande valore simbolico, che viene assegnata ad un personaggio che con il suo impegno ha contribuito a far conoscere Portonovo nel mondo. In questo 2023 il riconoscimento è andato a Silvano Strologo, noto viticoltore del Conero che con la sua attività, svolta in Italia e all’estero nell’ambito delle manifestazioni legate al vino, ha promosso la baia e la sua gastronomia. Il Mosciolino è stato consegnato in occasione dell’ultimo evento in programma a Mosciolando, la presentazione del libro di Francesco Burattini "I sentieri del Conero". Nella splendida cornice dell’hotel Emilia, Strologo ha tenuto a ribadire, come appreso dal padre Sante Giulio, che "la creazione dei vini deve sempre essere bilanciata con la promozione del territorio e con quelle che sono le peculiarità gastronomiche del Conero. Con questo mantra in mente, ho cercato di creare un vino che fosse assolutamente abbinabile con il nostro mosciolo, che fosse cioè in grado di esaltare le caratteristiche organolettiche e innalzarne il piacere di degustazione".

Claudio Desideri