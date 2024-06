Il nuovo Consiglio. Alla maggioranza vanno 15 scranni

Il nuovo sindaco Francesco Pirani si insedierà in municipio con ogni probabilità tra domani e giovedì, dopo che la commissione elettorale, oggi, si sarà riunita. Sono 24 i seggi in Consiglio comunale a Osimo, 15 destinati alla maggioranza e nove alle minoranze. Dopo l’apparentamento tra Pirani e Antonelli, lo scenario è cambiato rispetto alla prima ipotesi elaborata anche in caso di vittoria di Michela Glorio, con il secondo che ha guadagnato più "potere" in Sala Gialla. Secondo il primo calcolo fatto con il metodo D’Hont, al netto di coloro che potrebbero essere nominati poi assessori, entrando in giunta e liberando così gli scranni di consiglieri, in maggioranza entrano tre consiglieri per la lista "Pirani sindaco", Graziano Palazzini (205), Lorita Taddei (122) e Marco Monteburini (62); due per Fratelli d’Italia, Renato Frontini (144) e Michela Staffolani (129); due per lista Latini Udc, Dino Latini (293) e Monica Bordoni (198), e due per "Su la testa", Matteo Sabbatini (257) e Stefano Simoncini (165). Poi il candidato escluso al ballottaggio Sandro Antonelli con i "suoi", uno per "Progetto Osimo", Achille Ginnetti (347), due per "Osimo al centro", Damiano Pirani (350) e Angela Olsaretti (106), uno per "Rinasci Osimo", Massimo Cingolani (115), e uno per "Osimo Libera", Alberto Alessandrini (118). Sui banchi della minoranza siederanno invece la candidata del centrosinistra, Michela Glorio, poi quattro consiglieri del Partito democratico – Paola Andreoni (433), Simone Pugnaloni (323), Mauro Pellegrini (282) ed Eliana Flamini (181) –, due per la lista Michela Glorio sindaco, Simonetta Tirroni (77) e Maria Francesca Verdolini (70), uno per il Movimento Cinque Stelle, Caterina Donia (100), e uno per la lista civica "Ecologia e futuro", ovvero Tommaso Spilli (90). si. sa.