Il "San Costanzo Show" di scena al Cortesi: una proposta per ridere

"Gli Classici. Odissea dei Promessi Sposi in una Notte di mezza estate". E’ il curioso titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì (ore 21,15) al Teatro Cortesi di Sirolo. La compagnia del San Costanzo Show diretta da Paola Galassi si cimenta con i classici della letteratura. Come nella commedia di Shakespeare c’è una compagnia scalcinata che si arrabatta come può al cospetto di versi, archetipi e vicende eroiche. Vedremo così in scena, tra gli altri, una Penelope visionaria e intraprendente, un Telemaco stressato, un Ulisse ansioso e svampito, un Eolo capriccioso e glamour ed evocazioni di sirene, maghe, ninfe e ciclopi.