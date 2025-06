In bici contro una recinzione. Una 57enne è grave a Torrette

È ricoverata all’ospedale di Torrette, in prognosi riservata, la 57enne che ieri, poco dopo le 11, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elicottero nel nosocomio regionale. La donna stava transitando in via Cellini, in direzione nord, in sella alla sua bicicletta, quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro la recinzione di un’abitazione.

Secondo alcuni testimoni, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, mentre si fa sempre più vicina l’ipotesi di un malore.

Un uomo, lo stesso che ha chiamato i soccorsi, l’ha vista sbandare e poi cadere e rotolare fino a finire contro una recinzione che è risultata lievemente danneggiata.

Dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata nel campo adiacente il seminario vescovile, a pochi passi dal luogo dell’incidente. Il mezzo su cui viaggiava la donna è stato posto sotto sequestro dagli agenti della municipale intervenuti per i rilievi.

Le condizioni della 57enne sono sembrate subito gravi, la donna è arrivata poco dopo all’ospedale di Torrette dove si trova ricoverata in prognosi riservata. L’incidente ha causato problemi alla viabilità che è stata interrotta nella corsia per consentire i soccorsi. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incidenti che si sono verificati sulla spiaggia di velluto ed il suo hinterland: la gran parte hanno riguardato scontri tra auto e moto, tutti fortunatamente senza gravi conseguenze.