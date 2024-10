Incendio Ancona in via Trieste, si butta giù dalla finestra per salvarsi dalle fiamme

Ancona, 28 ottobre 2024 – Scoppia un incendio in casa e per sfuggire alle fiamme si butta dalla finestra, da almeno quattro metri di altezza. Il terrore, in un appartamento al piano rialzato di una palazzina in via Trieste 4, davanti alla farmacia, si è materializzato ieri attorno alle 18.30.

Le fiamme hanno sorpreso l’inquilino al suo interno, un peruviano di 46 anni, bruciando tutto quello che ha trovato nell’abitazione composta da due stanze più un bagno. Sentendosi in trappola l’uomo ha aperto una finestra che dà su un lato della palazzina e si è buttato di sotto, aggrappandosi ad una grondaia. Aveva le braccia ustionate. È stato soccorso dal 118 e da una ambulanza della Croce Gialla con un codice di massima gravità (per dinamica) ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato portato in pronto soccorso, a Torrette, cosciente, ed è entrato in sala emergenza. Aveva alcuni traumi, per la caduta, oltre alle bruciature.

Distrutto l’appartamento dove era in affitto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno spento le fiamme, altissime, che uscivano anche dalle finestre. Sono stati fatti evacuare anche una anziana, che abita in un’appartamento accanto e un 64enne, passato nel suo studio di tributarista.

“Ho sentito bussare forte alla porta – ha raccontato – una voce mi diceva di uscire subito. C’era molto fumo sono andato via di corsa”. L’uomo ha respirato la fuliggine ma stava bene. Nella palazzina si trovano altri studi al piano terra, tra i quali un podologo e un commercialista, fortunatamente erano chiusi e non c’era nessuno vista la giornata domenicale.

Da stabilire le cause dell’incendio e l’entità dei danni agli altri appartamenti che si sono riempiti di fumo. Chiusa la strada fino all’incrocio con via Piave. I pompieri hanno chiuso l’intervento poco prima delle 21.