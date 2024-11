Maxi incidente a Loreto prima dell’ingresso in A14: muore un 48enne, tre feriti

Loreto, 25 novembre 2024 – Tragedia questa sera lungo la statale 16 a Loreto, vicino al casello autostradale. Un uomo di 48 anni della provincia di Macerata G.C. è morto e due persone sono in gravi condizioni. Inevitabile e violentissimo il frontale avvenuto proprio al confine con Porto Recanati. La chiamata al 118 è stata immediata ma non c’è stato nulla da fare. L’impatto tra una Jeep grigia e una Mini Cooper su cui si trovava l’uomo è avvenuto proprio 100 metri prima dell’ingresso in A14. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera molto grave, due coniugi, e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Una quarta persona è finita all’ospedale di Osimo in codice giallo. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, la Croce rossa di Loreto, l’automedica di Torrette e le ambulanze della Croce gialla di Porto Recanati. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo per i rilievi da parte dei carabinieri del comando osimano. Gli accertamenti sono in corso: pare che la Mini, su cui viaggiava il 48enne, stesse viaggiando in direzione sud quando, quasi all’improvviso, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta andando a finire addosso alla Jeep che sopraggiungeva proprio in quel momento e non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Distrutte le auto da cui i feriti sono stati quasi tutti estratti dai soccorritori, rimasti bloccati dall’abbraccio metallico delle lamiere. Non si conosce quale possa essere stato il motivo del presunto sbandamento. A causa del rallentamento alla viabilità si è verificato in contemporanea anche un altro tamponamento che ha coinvolto tre auto: una persona è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata portata al pronto soccorso. La strada è stata quasi totalmente chiusa in quel tratto ad alto scorrimento.