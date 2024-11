Carambola fra 3 auto: due donne in ospedale

Schianto a tre: un’auto finisce fuori strada, in bilico sulla scarpata: 82enne trasportata in eliambulanza in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette. Ferita anche una seconda donna di 22 anni, trasportata in ambulanza a Torrette.

Il rocambolesco schianto è andato in scena ieri mattina, attorno alle 10,30, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, in via Torre sulla strada che da Jesi sale verso Cupramontana, la cosiddetta Cuzzana. Sul posto oltre all’eliambulanza l’automedica di Cingoli che ha trasportato la donna più giovane che era alla guida della Lancia Y finita fuori strada dopo l’impatto, all’ospedale dorico. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento jesino che hanno aiutato i sanitari a estrarre le due donne dalle loro vetture. Entrambe sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Illeso l’uomo che era alla guida della terza vettura. Strada chiusa circa un’ora per consentire soccorsi e rilievi e la rimozione dei mezzi. Traffico deviato su percorsi alternativi. Inevitabili i disagi.