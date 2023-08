Incidente rocambolesco al porto di Ancona: la bisarca passa, il furgone no: resta in bilico

Ancona, 6 agosto 2023 – La bisarca ha superato senza problemi il varco doganale. Discorso differente, invece, per parte del carico. Un carico di veicoli, in questo caso. Perché al momento del passaggio dell’autoarticolato, un furgoncino di colore rosso è rimasto appeso alla struttura, per poi ribaltarsi e bloccarsi perpendicolare al terreno dinanzi a tante persone incredule.

È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 2. Protagonista del singolare incidente un camionista ormai prossimo ad imbarcarsi su un traghetto diretto in Albania.

L’uomo trasportava di tutto, dalle auto ai furgoni, e stava per oltrepassare la Facility. Come si è detto, però, qualcosa non deve aver funzionato proprio negli istanti cruciali.

E ovvero al transito dell’ultimo camioncino posizionato sulla bisarca. Che prima si è stampato sulla struttura, poi si è capovolto rimanendo in un’insolita posizione di equilibrio. È stato necessario l’intervento degli agenti della Polmare e dei vigili del fuoco di base al porto, che hanno provveduto a recuperare il mezzo e a mettere in sicurezza l’area.

Nessuna persona, per fortuna, è rimasta ferita nella rocambolesca dinamica. Per ovvi motivi, la corsia della Facilty dove si è verificato l’incidente è rimasta interdetta per svariati minuti, prima del regolare ripristino.