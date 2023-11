Incidenti in via Molino Basso, polemiche e nuova segnaletica

E’ stato il terzo incidente con una Ferrari coinvolta nel giro di qualche mese quello di mercoledì scorso in via Molino Basso, tale da far salire tantissime polemiche. "Basta andare piano per non incorrere in incidenti che potrebbero essere anche mortali – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Da tempo avevamo ordinato la nuova segnaletica nel tratto di via Molino Basso che è stata consegnata in questi giorni. Ringrazio la Polizia locale e la Osimo servizi per averla posizionata subito per rendere più sicuro quel punto". Le Liste civiche polemizzano: "Quando le prime due Ferrari si sono schiantate in via Molino Basso lo scorso marzo abbiamo tutti giustamente dato la colpa ai due autisti irresponsabili ma il terzo incidente dovrebbe far riflettere. L’incrocio di via Molino Basso è pericoloso per tutti. È evidente che quel tratto sarebbe dovuto essere parte integrante della strada di bordo a sud ma questa amministrazione ha volutamente preferito farci costruire davanti, proprio per ostacolare il progetto originario". Pugnaloni replica: "Nulla c’entra la variante a sud o a nord, basta rispettare il Codice della strada. Per le Civiche la loro variante a sud forse doveva trasformarsi in Imola o Monza 2.0, un nuovo circuito per la Formula 1".