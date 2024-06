Jesi, droga e alcol alla guida: quattro giovani nei guai

Jesi (Ancona), 18 giugno 2024 - Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Jesi hanno intensificato i controlli sull’intero territorio di competenza. Il bilancio è di due persone denunciate in stato di libertà e di due segnalate al prefetto di Ancona per detenzione di stupefacenti per uso personale. A Jesi, particolare attenzione è stata riposta nel controllo dei luoghi di aggregazione, segnatamente i giardini di viale Cavallotti – vie Grecia e Staffolo, di via Erbarella e dell’Esedra. Ed è proprio in queste zone che i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Jesi e della stazione di Castelplanio hanno sorpreso due giovanissimi con della sostanza stupefacente, detenuta per uso personale. Sono stati loro sequestrati rispettivamente 3,64 e 1,19 gr. di hashish. Entrambi sono stati segnalati al prefetto di Ancona. A Staffolo, i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso un 34enne alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici. Nei confronti dello stesso, al quale è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,11 g/l, è stata contestata anche la violazione amministrativa prevista per guida senza patente, poiché quest’ultima gli era stata già revocata. Analogamente, i carabinieri della Stazione di Monte San Vito hanno sorpreso un 28enne alla guida di un’auto con un tasso alcolemico riscontrato pari a 0,85 g/l. A carico di entrambi, denunciati in stato di libertà, è stata contestata l’aggravante di aver commesso l’infrazione in orario notturno