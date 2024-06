La baby danzatrice. Arianna Buselli protagonista in tv

Arianna Buselli, giovane danzatrice di soli 15 anni della scuola Lineout Dance Studio di Fabriano, ha ammaliato la giuria di "Performer cup Italy pass", in onda su Rai Due, programma televisivo condotto da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato. La giovane Arianna Buselli è stata definita "talento puro" dal giudice Raffaele Paganini (dopo la sua performance dal titolo "Black Box", coreografata dalla sua insegnante Anna Gasparini), apprezzando la natura del suo talento e riconoscendole il duro lavoro per il suo livello artistico. "Un grande orgoglio – spiegano dalla scuola di danza – per la città di Fabriano, e soprattutto per gli insegnanti Mauro Bocchi e Anna Gasparini, che seguono Arianna da quando già da piccolissima ha iniziato il percorso nella scuola Lineout, che l’ha vista arrivare al podio dei più importanti concorsi nazionali e internazionali d’Italia". Il prossimo appuntamento della trasmissione sarà il 30 giugno e poi il 14, il 20 e il 21 luglio. Nel corso delle sei puntate i telespettatori vedranno gli atleti sfidarsi, singolarmente o in gruppo, in esibizioni incentrate su una o più discipline, come il canto, la danza, la recitazione, le arti circensi ed acrobatiche.