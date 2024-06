La baia dei vip. Sorpresa a Portonovo: a cena c’è Valentino Rossi

Un campione che ha bisogno di trovare al tramonto un po’ di ristoro non può che scegliere un luogo dal fascino unico ed emozionante come Portonovo. Una visita inaspettata quella del pluricampione del mondo di motociclismo Valentino Rossi che nella serata di sabato è stato ospite del ristorante Marcello. "Il nostro staff ha mantenuto la massima discrezione sulla sua presenza che comunque è stata ben presto notata – ha detto Giovanni Nicolini, figlio di Marcello – Fortunatamente i nostri ospiti lo hanno lasciato cenare in pace per poi chiedergli selfie e autografi". Vale era con la sua compagna Francesca e alcuni amici, in tutto sette persone, che hanno voluto cenare nei tavoli che Marcello allestisce sulla spiaggia in una serata in cui il tramonto è stato uno dei più belli di questo mese. A due passi dall’acqua, la vista mozzafiato sulla baia ha fatto da cornice all’ampio menù proposto e all’ottima qualità del pesce. "Il campione – prosegue Giovanni – ha voluto gustare una serie di antipasti, pesce alla griglia e i quest’anno preziosi, moscioli selvatici, apprezzando molto l’opera del nostro chef Lorenzo Zappi." Al termine della cena il campione ha voluto scattare una foto ricordo con Giovanni e Lorenzo.

