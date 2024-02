La Chiatti in città col marito Bocci per San Valentino

Marco Bocci, il giorno di San Valentino in città con la moglie Laura Chiatti. Lo ha raggiunto al nono giorno di riprese l’attrice che, in segreto è arrivata per trascorrere la festa degli innamorati insieme al marito. A far presagire la presenza della Chiatti, una storia Instagram, ripostata anche da Bocci, "l’armadio di mio marito quando deve stare fuori sei mesi" è il commento che accompagna l’immagine di un’anta semivuota dove si vedono le due camicie, un paio di jeans e qualche t-shirt. Ci sono poi gli abiti di scena, tutti sistemati in appositi stand in una delle sale del Palazzetto Baviera.

Ieri, durante le riprese di ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, una figurante ha accusato un malore. Nulla di grave, non è stato necessario l’intervento del personale medico. Dopo l’esterna registrata durante il carnevale, le riprese proseguono all’interno del Palazzetto Baviera, che fino a giugno sarà la sede del Commissariato. Ma sabato e domenica, il cast della fiction di Beniamino Catena potrebbe spostarsi in via Baroccio, a poca distanza dal centro storico dove dovrebbe essere stata individuata un’abitazione per girare le riprese. Da indiscrezioni risulterebbe che alcune scene dovrebbero essere registrate all’ex Hotel Massi, struttura che un anno fa ha ospitato i minori non accompagnati sbarcati da una Ong.