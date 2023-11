La Dea non vuole più fermarsi. Vismara: "Il nostro lavoro paga"

L’Atalanta under23 rivelazione del girone A della serie C, sesta con 20 punti dopo 12 giornate e reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, questo pomeriggio è di scena alle 18.30 in un quasi derby a Crema, al Voltini, contro la Pergolettese, nella trasferta più corta del calendario. Sfida da posizioni alte della classifica, con i cremaschi a quota 16 punti. "Siamo contenti del nostro percorso, stiamo crescendo come gruppo e come gioco di partita in partita e possiamo ancora crescere tanto, senza limiti", spiega il 20enne portiere bergamasco Paolo Vismara, per ora sempre titolare in campionato. "Stiamo affrontando un torneo difficile ma lo sapevamo, un torneo dove ogni partita non è mai scontata e ogni squadra può battere l’avversario a prescindere dalla posizione in classifica . Ora andiamo dalla Pergolettese che in casa è una bella squadra e mette in difficoltà tutti, ma abbiamo preparato bene questa partita".

Fabrizio Carcano