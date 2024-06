La Notte Gialla in piazza Costa con i campioni del ciclismo

Questa sera in piazza Andrea Costa, a partire dalle 21 si terrà "La Notte Gialla", un evento condotto da Davide De Zan con la partecipazione dei campioni Jan Ullrich, lo storico rivale del "Pirata", Mario Cipollini, Ivan Gotti e Vincenzo Nibali, mentre sul palco sfilerà la squadra della Mercatone Uno che vinse il Giro d’Italia e il Tour de France nel 1998 capeggiata da Marco Pantani, con una doppietta entrata nella storia del ciclismo. Tra gli artisti ci saranno Cristiano Militello, Claudio Lauretta, Maria Pia Timo e Francesco Baccini. La partecipazione alla serata in ricordo di Marco Pantani è aperta a tutti. In un punto della piazza saranno presenti gli autori del grande libro "L’Italia nella storia del Tour de France" scritto da Gianni Marchesini Edizioni e Geo Edizioni. L’opera di ben 320 pagine, si apre con le tappe del Tour 2024 in Italia, con le descrizioni di tutte le tappe, con ampio risalto alla Cesenatico-Bologna del 30 giugno, dettagliate planimetrie ed altimetrie, le storie delle città di partenza e di arrivo. All’interno del volume si parla di tutti gli 849 ciclisti italiani che hanno preso parte alle 110 edizioni del Tour de France, con un focus sui 7 italiani che lo hanno vinto, che sono Ottavio Bottecchia vincitore nel 1924 e nel 1925, Gino Bartali nel 1938 e 1948, Fausto Coppi nel 1949 e 1952, Gastone Nencini nel 1960, Felice Gimondi nel 1965, Marco Pantani nel 1998 e Vincenzo Nibali nel 2014. Per la festa che si svolge a 26 anni dal grande evento che portò in piazza Costa ben 50mila tifosi e appassionati ad omaggiare Pantani, si aggiunge dunque un’altra iniziativa interessante.

g.m.