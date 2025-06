"La punta della lingua" entra nel vivo. Omaggio a Patrizia Cavalli alla Mole

Dopo la ‘trasferta’ di oggi a Fermo, domani il Festival Internazionale di poesia totale "La punta della lingua" torna ad Ancona. La mattinata (dalle 10 alle 13) si svolgerà a Portonovo, dove è in programma la terza edizione del laboratorio ‘Vivaria. Officina di nuove scritture poetiche under 35’. L’evento chiama a raccolta critici affermati e in via di formazione per confrontarsi con alcune delle voci più promettenti della giovane poesia italiana. Quest’anno i critici sono Gilda Policastro, Renata Morresi, Salvatore Ritrovato, Riccardo Socci, Alessandro Minnucci. Letture di Marilina Ciaco, Matteo Tasca, Carlo Rettore.

Tutti gli altri appuntamenti si svolgeranno alla Mole Vanvitelliana. Si inizia alle ore 17 nella Sala Boxe con ‘Metaverso’ di Gilda Policastro, che prevede l’intervento di Emanuele Franceschetti. A seguire (ore 18) ‘Cuciture’, performance di Eduard Escoffet. Alle ore 19 ‘Guida all’ascolto di Patrizia Cavalli’, dialogo con Iaia Forte e Diana Tejera, che in serata (ore 21.30) nella corte saranno protagoniste di ‘Vita meravigliosa - Omaggio a Patrizia Cavalli’. Completano il programma della giornata ‘The Forest Starts Here’ (ore 19.30, Lazzabaretto), performance per voce e suoni elettronici del poeta lettone Sergej Timofeev, con intervento del traduttore Massimo Maurizio, e ‘Le mie poesie non cambieranno il mondo’ (ore 23, Arena Cinema). Entrambi gli eventi sono realizzati in collaborazione con l’ARCI.