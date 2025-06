"Mole meraviglia. Luogo simbolico anche per il dj set dentro la corte"

Ancona ha conquistato il cuore di Angelo Pittro, direttore artistico dell’"Ulisse Fest". Tanto da fargli dire che "piazza del Plebiscito la chiamo piazza del Papa, perché ormai mi sento anconetano". A colpirlo però è soprattutto la Mole Vanvitelliana. "La nostra intenzione è valorizzare e sottolineare il valore enorme che ha la Mole sotto il profilo culturale. Qui, in quello che per noi è il luogo più simbolico della città, si terrà la festa di giovedì 3, giorno di anteprima del festival. Si incomincerà con l’inaugurazione della mostra "Pictures of you" dell’assessorato alla cultura e si proseguirà con una gara valevole per il Campionato mondiale di pesto al mortaio. Sarà poi inaugurata la mostra su Tahiti. Infine ci sarà il dj-set nella corte, una performance piuttosto particolare. Non aspettatevi una discoteca, ma una festa con dei contenuti culturali. Il festival si muove su questo confine che mette insieme turismo, cultura del viaggio e ospitalità. Anche quest’anno cercheremo di proporre riflessioni e approfondimenti, ma con leggerezza, in un clima di festa. Tra l’altro anche quest’anno inaugureremo la stagione dell’Arena sul mare con i concerti dei Come Cose e di Gazzè". Molti i nomi che Pittro cita nel suo ‘excursus’ sul ricco programma: da Jan Brokken, "grande scrittore olandese che viene a raccontarci il suo Paese", a Marco Maccarini, "vecchio volto noto di MTV, che ci dirà cosa significa cambiare vita camminando", passando per Edoardo Prati, con il suo "viaggio poetico attraverso storie di mare".