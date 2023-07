La regata di solidarietà Vincono i malati oncologici

Ieri la quinta ‘Regata per la vita’, l’iniziativa sportiva di beneficenza promossa dalla Clinica Oncologica dell’Aou delle Marche - Università Politecnica delle Marche diretta dalla professoressa Rossana Berardi insieme a Marina Dorica di Ancona, Club Nautico di Senigallia, Federazione Italiana di Vela - X Zona e l’armatore e campione di vela Alberto Rossi.

Le imbarcazioni sono partite alle 12 dallo specchio d’acque antistante la Rotonda a Mare di Senigallia accompagnate dal commento dello skipper e yacht designer Paolo Cori, commentatore tecnico della Coppa America e della Barcolana per Rai.

"Sono felice di aver condiviso ancora una volta questa splendida iniziativa – ha dichiarato Rossana Berardi, direttrice della clinica oncologica delle Marche – una bellissima giornata in cui partner, sponsor e Ospedale riuniti hanno agito in sinergia per un grande risultato".

A tagliare il traguardo è stata ancora una volta l’Interceptor dello skipper Luca Mosca, Ancona yatch club. Ma tra i primi tre assoluti ci sono anche Stardust di Letterio Morabito, Lega Navale Ancona e Team Andelstanken di Daniele Fornari, Club Nautico Falconara.

Il ricavato derivante dalle quote di partecipazione delle imbarcazioni in gara, verrà devoluto al supporto delle oltre 40 associazioni di pazienti e di volontariato che operano sul territorio della Regione, e che assistono donne e uomini colpiti da cancro.

Boa di percorso a Marzocca e arrivo al Marina Dorica di Ancona dove alle 18, in piazzetta, si è svolta la cerimonia di premiazione degli equipaggi vincitori, alla presenza delle istituzioni, delle associazioni di volontariato, degli stessi pazienti, dei professionisti sanitari, dei media con a seguire un cocktail in Terrazza Leopardi.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con la rete di associazioni di volontariato in oncologia delle Marche "Marcangola" l’equipaggio delle “Dragonesse”, pazienti della Clinica Oncologica, la Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche-Università Politecnica delle Marche, con Marina Dorica di Ancona, Club Nautico di Senigallia e l’armatore e campione di vela Alberto Rossi, la Lega Navale di Falconara Marittima, la Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche onlus, l’International Yachting Fellowship of Rotarian.