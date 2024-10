La Sagra dell’Uva entra nel vivo. Sul palco la cantautrice Noemi

Entra nel vivo l’87esima sagra dell’Uva di Cupramontana, oggi è il giorno di Noemi finalista di "X Factor" nel 2009 e da quindici anni una delle protagoniste del panorama musicale italiano. Salirà sul paco di piazza Cavour alle 22,30 per il concerto del suo tour. La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con "Non ho bisogno di te" (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo pubblicato lo scorso 26 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali: un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita. Già a partire dalle 12 in centro storico apriranno gli stand gastronomici. Alle 15,30 poi da via Marianna Ferranti la sfilata del gruppo culturale Massaccio e alle 16 in piazza Cavour il palio della Pigiatura . A seguire esibizione del gruppo culturale Massaccio. Alle 18 nelle vie del centro l’animazione del gruppo canti Folk La Raganella. Alle 20 l’apertura delle fonti del Verdicchio e poi il concerto di Noemi. Con tre dischi d’oro e diciotto dischi di platino, in oltre dieci anni di carriera Noemi ha interpretato brani dei principali autori e cantautori italiani tra cui Vasco Rossi. Ha partecipato in totale a sette Festival di Sanremo.