La Scandolara compie cento anni: "Scommessa sulla sostenibilità"

Scandolara spa ha compiuto un secolo di vita ad Ascoli. Costituita nel Varesotto, dal 1977 l’azienda ha il principale sito produttivo nel Piceno. Fondata nel 1923 a Tradate da un’idea di Donnino Scandolara, che per primo in Italia diede inizio alla produzione di tubetti deformabili in stagno destinati all’industria farmaceutica, ben presto si è sviluppata come uno dei pochi tubettifici che produce packaging primario in plastica e alluminio a uso farmaceutico, cosmetico, alimentare, industriale. L’azienda conta 280 dipendenti e il fatturato è passato dai 32 milioni del 2021 ai 43 della fine del 2022. Scandolara ha una percentuale di export pari al 30% e i principali mercati esteri sono Gran Bretagna, Francia, Belgio, Germania, Svizzera. Nel corso della sua storia centenaria la crescita in grandissima parte attribuibile a Cesare Gussoni, medico igienista e marito di Carla Scandolara, nipote del fondatore, cui va il merito di avere intuito già alla fine degli anni sessanta l’imminente boom del settore del packaging, trainato dall’espansione dell’industria italiana, sempre più bisognosa di imballaggi sicuri e rispettosi delle proprietà chimiche e organolettiche dei propri prodotti. Un’impresa familiare che è riuscita a coniugare tradizione e innovazione, trasformandosi negli anni settanta in una realtà industriale moderna. Oggi la continuità è garantita dalla presenza in azienda, in qualità di ceo, di Fabio Amilcare Gussoni, che è riuscito a portare avanti con successo nuovi progetti di sviluppo, introducendo importanti investimenti per ridurre le emissioni e aumentare la produttività. "Nel 2016 – dice Gussoni –, ho avuto l’onore di prendere le redini dell’azienda Scandolara, che per me rappresenta molto di più di un’attività imprenditoriale. Di fatto, è la storia di una famiglia, che poi ha dato vita in questo secolo a tante altre famiglie. Mi sono da subito concentrato sulla valorizzazione del capitale umano, favorendo il turnover della forza lavoro e assumendo circa ottanta giovani con un’età media di trent’anni. Ciò ha restituito nuove opportunità e importanti professionalità in grado di rispondere al tempo, in modo sempre più innovativo e costruttivo: è il senso del claim ‘noi rispondiamo al tempo’". Quanto al futuro dell’azienda, "siamo pronti ad accogliere nuove sfide, come quella di sviluppare ulteriormente mercato e prodotto", aggiunge Gussoni. "Di recente – spiega il ceo – abbiamo sostenuto un notevole investimento: un impianto di abbattimento fumi di ultimissima generazione che, nonostante i volumi, ci permette di stare molto al di sotto dei limiti di legge. Il mercato, infatti, è sempre più attento alla sostenibilità dei prodotti e non è un caso che i nuovi clienti in acquisizione siano stati ingaggiati proprio grazie alla realizzazione di alcuni articoli in fase di lancio, che rispondono perfettamente a queste esigenze, poiché ricavati da alluminio non primario, ma riciclato, e da poliolefine riciclate o di origine vegetale". L’azienda ha realizzato per i festeggiamenti per il centenario una monografia sui cento anni della Scandolara, edita da Capponi Editore di Ascoli.