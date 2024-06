"La sicurezza è una delle priorità"

1) "Il poter mettere mano alla politica è in realtà un’idea che ho in testa da tanti anni. Non sono mai stato un politico ma un tecnico, un ingegnere che si occupa di certificazioni aziendali quindi il mio apporto può essere di grande impatto a livello di riorganizzazione".

2) "Sviluppo economico e occupazione. Servizi alla comunità e infrastrutture. Sostenibilità ambientale. Incentivare il commercio locale e attrarre nuove imprese per creare posti di lavoro. Migliorare le infrastrutture esistenti, come strade e trasporti pubblici, e potenziare i servizi alla comunità. Creare spazi verdi e incentivare l’uso di energie rinnovabili".

3) "Vorrò vedere l’organigramma del Comune e il mansionario di ogni singola funzione, e se necessario metterò mano proprio a questi due documenti. Poi sarà convocata un’assemblea pubblica, aperta a tutti i cittadini e alle associazioni locali di volontariato per approvare le linee guida della nuova amministrazione".

4) "La sicurezza sarà una priorità. Intenderei adottare un sistema integrato che possa includere sia l’aumento della presenza della polizia locale che l’installazione di telecamere di sorveglianza. Bisognerà analizzare lo ’stato dell’arte’ e semmai si potranno prevedere dei turni e delle attività di controllo diversi del territorio, più in termini di sicurezza pubblica che del traffico".

5) "Realizzando strutture ricettive in collaborazione con i proprietari di locali nel centro storico e nelle adiacenze, attraverso incentivi e contributi pubblici, e promuovendo. Con un approccio integrato e collaborativo, possiamo rendere Monsano un luogo dove le persone desiderano vivere, lavorare e crescere le proprie famiglie".

6) "Perché chi ha amministrato la città negli ultimi anni ha fallito e ha lasciato il paese in stato di abbandono. Posseggo capacità tecnico-amministrative maturate in anni di lavoro, doti che vanno a completare le competenze funzionali della nostra lista. Scegliere me come sindaco significa scegliere una leadership innovativa, partecipativa e orientata ai risultati".