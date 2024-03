Ladri al supermercato, ma sbagliano uscita

Riempiono il trolley di elettrodomestici dopo avere staccato i cartellini, poi tentano la fuga ma sbagliano uscita. Scatta l’allarme e i carabinieri trovano i due, nomadi, fratello e sorella di 54 e 52 anni, con la refurtiva. È accaduto nel primo pomeriggio di sabato da Maury’s, in via Don Angelo Battistoni. I due sono entrati insieme nell’ipermercato e, asportato un trolley in vendita, hanno cominciato a riempirlo di elettrodomestici: una friggitrice ad aria, due smerigliatrici, un seghetto, uno sbattitore e un tritatutto, del valore complessivo di 400 euro. Poi si sono divisi. Uno si è diretto all’uscita, sbagliando però porta e imboccando quella di ingresso. Così la porta automatica non si è aperta. La donna intanto ha acquistato una crema pagata regolarmente in cassa ed è uscita. Il fratello, invece, è stato visto dalla responsabile del punto vendita, che gli ha intimato l’alt. Il 54enne a quel punto ha lasciato il trolley e ha provato a fuggire dalla porta d’ingresso, che però non si apriva. Solo dopo alcuni tentativi è riuscito a dileguarsi. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri del radiomobile, ma il 54enne si era già allontanato. Analizzate le immagini di videosorveglianza, i militari hanno visto fratello e sorella che riempivano di elettrodomestici la valigia. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati raggiunti poco dopo al campo rom dove vivono e arrestati per furto aggravato. Sono stati posti ai domiciliari e ieri sono comparsi davanti alla giudice per la direttissima. L’arresto non è stato convalidato per mancanza della flagranza, ma i due, denunciati, dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata restituita. È stato un fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi: altre due persone son state denunciate e una segnalata per detenzione di stupefacente per uso personale. Sempre i carabinieri del radiomobile hanno denunciato una 33enne e un 39 enne per guida sotto l’influenza dell’alcol. I due sono stati sorpresi al volante in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore, in entrambi i casi, a 1,40 g/l, quasi tre volte il consentito. Ne è conseguito anche il ritiro delle patenti. Infine, i carabinieri della stazione di Morro d’Alba hanno segnalato un 27enne per detenzione di droga per uso personale. Venerdì, infatti, il giovane è stato trovato in possesso di 0,9 grammi di hashish.

Sara Ferreri