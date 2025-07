Le nomine della sindaca Glorio: a Osimo Servizi arriva come presidente e ad Flavio Cardinali

La sindaca di Osimo Michela Glorio ha conferito gli incarichi per il cda della Osimo Servizi, l’azienda braccio operativo del Comune che si occupa di manutenzioni del verde, delle strade, dei cimiteri, e della gestione del servizio di trasporto scolastico e dei parcheggi, compreso l’impianto di risalita. Tre figure complementari tra loro, "che possono arricchire i rispettivi curriculum già rilevanti, dando peraltro spazio a due liste della nostra coalizione che non sono rappresentate in Consiglio, Osiamo e Popolari per Osimo, che possono quindi fornire il proprio contributo all’azione amministrativa".

Presidente e amministratore delegato Flavio Cardinali (Pd), 63 anni, già assessore ai Lavori pubblici: "E’ preparato sui settori di competenza dell’azienda – dice Glorio che martedì in Consiglio procederà alla surroga con la consigliera Susanna Freddo -. Lo affiancherà Filippo Rossi, 34 anni, operatore sanitario più votato della lista Osiamo, per cui è stato anche consigliere comunale. Poi Emanuela Biondi, 51 anni, farmacista, candidata con Popolari per Osimo, già con esperienza alla Fondazione Bambozzi. Per quanto riguarda le indennità, si è rispettata l’indicazione fornita dal Mef, con una spesa annuale lorda per l’azienda che resta la stessa, 23mila e 800 euro".