"L’eterno ritorno degli eroi", incontri curati dal filosofo Catà

Partirà martedì una bellissima rassegna nella location di piazza Nuova a Numana: "L’eterno ritorno degli eroi", un ciclo di lezioni-spettacolo a cura del filosofo Cesare Catà. Il primo appuntamento si intitola "Mani vuote e traboccanti cuori" ed è appunto una lezione spettacolo su "Piccole donne" e "Via col vento" tenuto sempre dal filosofo. L’appuntamento è alle 21.30 anche per gli altri incontri: il secondo è in calendario il 6 luglio e si intitola "Ginevra ne vale la pena" (sul corteggiamento e la cavalleria), poi c’è "La musa nel bicchiere" il 13, spettacolo su cinque scrittori americani e i loro cocktail, il 20 "Psicojukebox" a caccia degli dei di ognuno e da ultimo il 27 "Le streghe e il destino" sul Macbeth di Shakespeare. La piazza che sovrasta il mare è aperta a tutti, fino al naturale esaurimento dei posti a disposizione.