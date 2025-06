L’ex Fanesi va spedito: "Sarà il nuovo cuore pulsante della città"

"Pillole" dai cantieri della città, per raccontare le grandi trasformazioni che interesseranno Falconara nei prossimi mesi. È partito dall’ex garage Fanesi il percorso del sindaco Stefania Signorini per spiegare ai cittadini i progetti che stanno prendendo forma tanto in centro, quanto nella periferia. In un video pubblicato sui social, il primo cittadino si è concentrata sull’area oggetto di un profondo restyling e che è considerata una storica incompiuta. "Realizzeremo tanti interventi – ha detto Signorini –. Il nuovo Fanesi accoglierà uno spazio per l’Ufficio Anagrafe, che verrà trasferito da via Roma; gli uffici della nostra Polizia locale, per avere un presidio ancora più efficace del territorio insieme alla videosorveglianza; una ludoteca per i bambini; un circolo per gli anziani; uno spazio per il coworking per consentire a quegli studenti che hanno terminato il percorso universitario e che si affacciano al mondo del lavoro di iniziare la loro attività lavorativa in questi ambienti, senza dover utilizzare degli uffici". Nella descrizione, il sindaco ha ricordato che il progetto "mira a creare un polo di servizi per la città, integrato con il tessuto urbano circostante e a riqualificare l’area", che era rimasta "in degrado" per diversi anni. Dal video il cantiere sembra procedere spedito. Più volte, infatti, è stato spiegato che trattandosi di un’opera legata ai fondi del Pnrr va completata entro la fine dell’anno, per la successiva rendicontazione nella primavera del 2026. Non un caso, probabilmente, che Signorini sia voluta partire proprio dal Fanesi, considerato anche che il Comune già nelle scorse settimane era intervenuto per chiarire i dettagli rispetto alla costruzione dell’immobile. Il nuovo edificio che sorgerà al posto dell’ex garage, affacciato su piazza Mazzini, sarà alto cinque piani, al fine di armonizzare le dimensioni con il resto dell’isolato e con i condomini che lo circondano su ogni lato, restando più basso di alcuni di essi. "Ciò nonostante il Prg consentisse di realizzare un palazzo alto sette piani", aveva scritto l’amministrazione, in risposta alle richieste della popolazione. Del vecchio Fanesi verrà mantenuta la facciata originale. La realizzazione del progetto è stata finanziata con fondi Pnrr per 4,75 milioni cui si aggiungono fondi ministeriali 475 mila euro. Per vent’anni lo stabile era in completo stato di abbandono. Ora sta sorgendo il nuovo cuore pulsante della città. "Vi aggiornerò – ha garantito il sindaco Stefania Signorini in chiusura del video – e vi farò vedere tanti altri cantieri che stiamo realizzando, per rendere Falconara una realtà sempre più rispondente ai vostri bisogni". Quali cantieri? Proviamo ad indovinare: un focus potrebbe essere sulla costruzione del Polo del Centro (le tre scuole riunite), un altro sull’ex Lorenzini a Villanova e, magari, su aree verdi e parchi, come l’Unicef. Non resta che aspettare. Ma la comunicazione mandata dal sindaco è chiara: informare i falconaresi, anche attraverso "pillole" video dei lavori in corso in città.