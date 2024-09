Liceo Da Vinci, studenti nella natura senza cellulare

Studenti immersi per tre giorni nella natura senza smartphone. E’il progetto campus verde Netless del liceo Da Vinci nato per "cercare di allontanare i giovani dall’uso del proprio telefonino (lasciato a casa)". Il prof. Raniero Colonnelli ha organizzato, per gli studenti e le studentesse di una classe del terzo anno del Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Jesi, un progetto di tre interi giorni in autogestione "consistente principalmente nel convivere insieme giorno e notte al centro di Educazione Ambientale "La confluenza" di Osimo, lungo il fiume Musone". "Il progetto ha allontanato, per almeno tre interi giorni – spiegano da Liceo - l’attenzione degli alunni dallo smartphone (che è stato lasciato a casa), per dedicarsi totalmente ad attività che sono state svolte all’aria aperta, immergendosi appunto nella natura. Attività che sono state di tipo psicopedagogico, come condivisione delle aspettative, mental coaching e di tipo naturalistico, come passeggiate didattiche con guide naturalistiche lungo il Musone, analisi dei macroinvertebrati del fiume, identificazione degli alberi e arbusti dei margini fluviali".