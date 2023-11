"L’Odissea omerica nei locali marchigiani": ecco lo show di Catà

Appuntamento oggi (alle 18.30) all’auditorium del centro culturale "eFFeMMe23" per lo spettacolo "L’Odissea omerica nei locali marchigiani" del filosofo e narratore Cesare Catà (nella foto), che del teatro ha fatto una professione. L’ingresso è gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Possibilità di aperitivo al Caffè letterario dalle 17.30 su prenotazione. Il prossimo sabato alle 17, sarà presentato il libro "Per magia di memoria" di Anna Maria Trane Quaglieri. Un viaggio sentimentale a ritroso nel tempo, firmato dalla fondatrice e presidente dello Iom Jesi e Vallesina e Macerata, cui sono destinati i proventi della diffusione dell’opera edita da Affinità Elettive e curata dal giornalista Marco Torcoletti. Il 25 novembre (alle 17.30) riflettori puntati sugli scrittori marchigiani, grazie ad un incontro pensato per far conoscere tre autori: Alessandra Montali, Stefano Vignaroli e Maria Sabina Coluccia, che dialogheranno con la blogger Elisa (ilibridiEli).