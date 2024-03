L’olio consacrato per le diocesi del territorio

Anche quest’anno la Polizia di Stato insieme alla Conferenza Episcopale Italiana ha distribuito l’olio d’oliva del Giardino della Memoria sorto a Capaci, luogo della strage in cui perse la vita il Giudice Giovanni Falcone insieme a tutta la sua scorta e che sarà consacrato in occasione del Mercoledì e del Giovedì Santo. Tutto è partito dall’idea da tempo avviata dall’Associazione “Quarto Savona 15” (sigla radio in uso all’auto di scorta del Giudice Giovanni Falcone) ed animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta, che ha iniziato una coltivazione all’interno di un un giardino, a pochi passi dallo svincolo di Capaci. Proprio dalla coltivazione degli alberi di ulivo del giardino è stato prodotto un olio che sarà distribuito a tutte le Diocesi del territorio. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa, ha incontrato S.E. Mons. Angelo Spina Vescovo della Diocesi di Ancona al quale ha fatto dono dell’olio.