L’"UlisseFest" al via con l’opening party

Terza e ultima ‘anteprima’ per l’UlisseFest di Ancona, che da domani a domenica riempirà Ancona di eventi di ogni genere. Ma anche la serata inaugurale di oggi alla Mole Vanvitelliana è da non perdere. Il festival del viaggio firmato Lonely Planet presenta per prima cosa una sessione speciale delle selezioni ufficiali del Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio.

Alle 19.30, nella corte, inizierà questo appuntamento vivace e coinvolgente, guidato da Roberto Panizza, che unisce cultura gastronomica e tradizione ligure. La sera (ore 21) ci si sposterà nell’Auditorium Orfeo Tamburi per scoprire gli ‘infiniti intrecci di spiritualità e viaggio’ in compagnia di Vittorio Lingiardi, psicanalista candidato al Premio Strega Saggistica 2025, il quale accompagnerà il pubblico attraverso paesaggi esterni e interni, scienza e poesia, conoscenza e meraviglia.

Con la sensibilità dello psicoanalista e la curiosità del viaggiatore Lingiardi invita a interrogarci su cosa significhi abitare uno spazio, attraversare un territorio, conoscere sé stessi. E, ogni volta, stupirsi. Alle ore 21.45, presso gli spazi del caffè letterario The Mole si terrà il vernissage della mostra ‘Isole di Tahiti: l’anima primordiale’, esposizione fotografica che racconta l’essenza di Tahiti, tra paesaggi ancestrali e culture millenarie.

Il potente richiamo di un luogo iconico come la Polinesia francese sarà protagonista nelle immagini di Luigi Chiurchi e Pietro Ienca, e nei racconti di Piero Pasini, autore Lonely Planet, Luca Schilirò, giornalista e videomaker. L’evento è realizzato in collaborazione con Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nui e il supporto di Presstour by Turisanda.

Poi il battito della terra si farà suono con l’opening party di ‘UlisseFest 2025’: nella corte della Mole Vanvitelliana (dalle ore 22.15, ingresso gratuito) al calare della notte la musica intesa come pratica catartica darà vita a un rituale energico in forma di un dj set d’autore firmato Tyler Ov Gaia, tra elettronica percussiva e psichedelia estatica.