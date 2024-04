L’Univpm scala 200 posizioni in un anno

L’Università Politecnica delle Marche fa un balzo di 200 posizioni in un anno nel "QS World University Rankings 2024". Unico ateneo delle Marche presente nella prestigiosa classifica, l’UnivPM è passato a livello mondiale dalla posizione 800-1000 a 721-730, confermando al contempo il 24esimo posto a livello nazionale. I settori che hanno registrato un miglioramento sono: academic reputation, employer reputation, employment outcomes, rapporto studenti docenti, studenti internazionali e sostenibilità.

"Negli ultimi anni abbiamo investito molte risorse nell’attività didattica – afferma il Rettore Gian Luca Gregori – siamo passati da 50 a 73 corsi di laurea, molti dei quali in lingua inglese e con rilascio di un doppio titolo; e per quanto concerne la sostenibilità attualmente circa il 40% degli insegnamenti affronta tematiche di sostenibilità ambientale ed economica. L’Ateneo, inoltre, ha rafforzato i corsi transdisciplinari, pensiamo ad esempio a Medicine and Technology, Green Industrial Engineering, Data Science, Digital Economics and Business, Videogame e Realtà Aumentata, Sistemi Agricoli Innovativi, Management della Sostenibilità ed Economia Circolare e Scienze della Nutrizione e dell’Alimentazione".

La ventesima edizione del "QS World University Rankings" comprende 1.500 istituti in 104 località ed è l’unica classifica nel suo genere a enfatizzare l’occupabilità e la sostenibilità. Quest’anno il QS ha introdotto tre nuovi parametri: sostenibilità, risultati occupazionali e rete di ricerca internazionale. I risultati si basano sull’analisi di 17,5 milioni di documenti accademici e sulle opinioni di esperti di oltre 240.000 docenti accademici e datori di lavoro.