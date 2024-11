Malore improvviso alla guida, muore davanti ai familiari

Ancona, 30 novembre 2024 – Malore fatale in strada, il dramma si consuma davanti alla sua famiglia. È successo nella primissima mattinata di oggi tra via Ascoli Piceno e via Chiaravalle, proprio davanti alla farmacia del dottor Sciarrillo. Vittima un 79enne, Marcello Bottegoni, colpito da una crisi cardiaca improvvisa e soprattutto massiva che non gli ha dato scampo. Inutili tutti i tentativi di soccorso messi in atto sin da quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e della Croce Rossa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

Sono stati minuti interminabili, durante i quali il personale sanitario ha provato in ogni maniera a rianimare il pensionato che però non ha più ripreso conoscenza. Stando a quanto è stato possibile accertare, Bottegoni si trovava in compagnia dei figli e pare si trovasse con loro a bordo dell’auto che aveva imboccato via Ascoli Piceno in direzione Torrette.

Proprio in quel frangente è sopraggiunta la crisi cardiaca. È successo tutto in pochissimi secondi. Erano da poco passate le 7.15, quindi le strade non erano ancora molto trafficate dai veicoli e non c’era gente in giro. Ovviamente, vista l’ora, anche la farmacia in quel momento era chiusa, altrimenti il personale presente avrebbe potuto fornire un aiuto ulteriore, soprattutto in termini di efficacia temporale.

È bene ricordare, tuttavia, che la Croce Rossa e l’automedica del 118 hanno impiegato pochissimi minuti per arrivare sul posto e attivare le manovre rianimatorie. Come ricordato in precedenza, la crisi cardiaca che ha colpito il 79enne è stata però fatale. Una scena straziante quella a cui hanno dovuto assistere i suoi familiari, compresa la moglie arrivata poco dopo. Con ogni probabilità l’uomo si è reso conto di star male, tanto che l’auto era praticamente quasi ferma. Non si sono verificati problemi al traffico in quanto a quell’ora in strada non c’era molte macchine in transito.

Sempre questa mattina, poco dopo mezzogiorno, Croce Rossa, 118 e polizia locale sono stati chiamati per l’investimento di un pedone in via Marconi all’altezza delle poste. Sfortunata protagonista una ragazza di 23 anni residente ad Ancona che è stata investita da un ciclomotore. La 23enne, che non era in gravi condizioni, è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per effettuare degli accertamenti radiografici. Sul posto la polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire se la ragazza stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno.