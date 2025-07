Manutenzioni e Tari, via libera del Consiglio

Si è riunito per la terza volta, ieri sera, nel giro di un mese, il Consiglio comunale del governo Glorio. La sindaca in apertura ha invitato tutti all’inaugurazione domani alle 19 del ridotto del teatro.

Approvata la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 con conseguente modifica al Dup e al Piano triennale degli investimenti. "Per la parte degli investimenti abbiamo interventi per 471mila euro, in particolare 45mila per la manutenzione straordinaria di edifici comunali, 75mila euro per l’acquisto di attrezzature per il campo di atletica, 20mila euro per la manutenzione straordinaria dei fossi e 45mila per il verde pubblico - ha illustrato l’assessore Mauro Pellegrini -. Le aree verdi saranno potenziate con nuovi giochi per 80mila euro di investimento, 50mila per il restyling di strade e marciapiedi, 60mila euro per la ricostruzione dell’attraversamento di via Santo Stefano, 56mila per il ripristino della pavimentazione di vicolo Orti Traiani e 40mila euro per i cimiteri".

Per quanto riguarda la parte corrente, l’intervento più importante è quello che va ad abbattere l’aumento della tassa sui rifiuti. La Tari infatti aumenterà del 7,8 per cento nel 2025, percentuale quantificata da Arera approvata dal civico consesso. Sono previste agevolazioni comunali con bando per le utenze domestiche e non, oltre al bonus sociale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che arriva al 25 per cento per le famiglie con Isee fino a 9.530 euro e per quelle con Isee fino a 20mila e con 4 figli a carico.

Il Comune ha inserito a bilancio 150mila euro come contributi alle famiglie e alle imprese con fondi compensativi, di cui centomila alle prime e il restante alle ditte. Le minoranze si sono sempre astenute. Presentata poi una mozione a firma del gruppo consiliare Fratelli d’Italia (Michela Staffolani, Giorgio Magi e Mauro Calcaterra) per sostituire i cassonetti "intelligenti" in centro.

"Da mesi – dichiara la capogruppo Staffolani – riceviamo segnalazioni da cittadini e commercianti che lamentano forti disagi legati all’utilizzo degli attuali contenitori. Troppo alti, scomodi, poco igienici e difficili da utilizzare. L’intenzione dell’Amministrazione era monitorare il conferimento dei rifiuti ai fini dell’applicazione della Tari ma nella pratica il sistema ha creato più problemi che benefici".

Oltre ai cassonetti, i residenti del centro lamentano la presenza annosa del cantiere all’istituto Campana. La presidente Gilberta Giacchetti ha comunicato che l’obiettivo è chiudere sia il cantiere del palazzo principale (che ha subito un rallentamento) che quello dell’ala dell’ex Liceo classico per la fine dell’anno. E’ probabile che i ponteggi su via Pompeiana saranno rimossi prima.

Silvia Santini