Rubati oltre 300mila euro di medicinali: maxi furto ad Ancona

Ancona, 24 gennaio 2025 – Furto nella notte tra giovedì e venerdì al Servizio Farmaceutico per la distribuzione di medicinali presso l'ex Crass di Ancona. I ladri hanno sottratto prodotti per un valore di oltre 300mila euro, introducendosi nella struttura tramite una grata di ferro di una finestra, recisa con una grossa cesoia. Sul posto, dopo il furto, sono intervenuti nella mattinata i carabinieri del Nas per i rilievi, contattati dai vertici della ditta dopo la segnalazione lanciata loro dai dipendenti.

Nella notte l’allarme dello stabile non è scattato. Michele Gentili, responsabile del servizio farmaceutico di Ancona, ha raccontato così sul furto: “Ce ne siamo accorti stamattina all'entrata al lavoro - le sue parole - abbiamo notato la grata divelta e abbiamo subito chiamato le forze dell'ordine. Le cifre del bottino non possiamo essere date, stiamo facendo un inventario per capire cosa è stato trafugato. Riapriremo con i consueti orari la settimana prossima".

Cos’è successo

Secondo le prime ricostruzioni dei militari, il furto è avvenuto dopo le 22, quando i cancelli di accesso al pubblico vengono chiusi per riaprire il mattino seguente. I ladri sarebbero entrati dalla rete esterna della struttura, rifugiandosi all’interno, e nessuno si sarebbe accorto di nulla, sebbene la zona sia solitamente sorvegliata dalla vigilanza privata. Il furto di stanotte segue quello del novembre 2019, quando sempre all’ex Crass alcuni ladri rubarono medicinali salvavita per un valore di quasi 2 milioni di euro (1.794,423 milioni per la precisione). I ladri, però, vennero allora fermati nella notte in autostrada, lungo l’A1, in provincia di Frosinone e nel comune di Ceccano, dopo un inseguimento da parte della polizia stradale, con due uomini di origini napoletane finiti in manette.

Il furto al Sant’Orsola di Bologna

Non è il primo furto di uno stabile dedicato al servizio farmaceutico. A Bologna, infatti, ne era stato compiuto uno al Sant’Orsola nella notte del 22 dicembre 2023. Per l’occasione alcuni ladri avevano rubato oltre 800 confezioni di farmaci chemioterapici antitumorali dal valore di quasi due milioni di euro. Lo avevano fatto sfondando una finestra del locale nella quale erano presenti i medicinali. Due di loro, che hanno fatto parte di quella spedizione, sempre di origini napoletane, sono stati poi rintracciati dai carabinieri - grazie anche all’uso delle telecamere di videosorveglianza — e sono ora indagati per furto aggravato in concorso. Per questo, nel dicembre scorso, sono stati sottoposti uno alla custodia cautelare in carcere e l'altro agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.