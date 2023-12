Milano, attenta a Cuneo. Coach Gaspari avvisa: : "Squadra pericolosa"

C’è un secondo posto in classifica da consolidare per l’Allianz Vero Volley Milano che scende in campo alle 17.00 in casa dell’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

La squadra di coach Marco Gaspari è chiamata ad approfittare dello scontro diretto di domani tra le inseguitrici Savino del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara ma prima di mettersi in poltrona c’è da battere una rivale da non sottovalutare, come sottolineato da coach Marco Gaspari: "Cuneo è una squadra molto pericolosa, con Bellano che sta utilizzando tutto il roster a disposizione. Sarà importante per noi chiudere bene questo intenso ciclo di partite nel miglior modo possibile". "Noi stiamo facendo molto bene ma la stagione è lunga, non mancheranno le difficoltà".

Andrea Gussoni