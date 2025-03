Minaccia di buttarsi dal balcone: salvato un 35enne. Inciampa al teatro delle Muse e si rompe il femore

Minaccia di buttarsi nel vuoto da una altezza di almeno sette metri. L’intervento di un equipaggio della Croce Gialla è riuscito ad evitare il peggio. Il salvataggio è avvenuto nella notte di sabato, nel quartiere Adriatico. Un uomo di 35 anni, di origine polacca, si è affacciato dal balcone di una palazzina, dove abita, ad un primo piano rialzato, con intenti suicidi. E’ stato dato l’allarme al 112 che ha inviato sul posto il personale sanitario e la polizia. I militi della Croce Gialla, arrivati per primi, hanno convinto l’uomo ad aprire la porta di casa, conquistando la sua fiducia. Una volta dentro i soccorritori sono riusciti al bloccarlo prima che compisse il gesto. L’uomo non era in sé e non ha spiegato i motivi del gesto. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia insieme all’automedica del 118. Il polacco è stato identificato e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per accertamenti.

Ieri pomeriggio altro intervento della Croce Gialla, al teatro delle Muse, dove era in corso uno spettacolo. Una donna di 80 anni, del pubblico, ha avuto difficoltà a raggiungere il posto a sedere, è inciampata ed è caduta a terra rotolando per qualche metro. Si è rotto il femore. Un equipaggio che fa servizio in teatro l’ha soccorsa, insieme ai vigili del fuoco, e portata fuori dalle Muse dove è arrivato un secondo mezzo della Croce Gialla che ha portato la paziente all’ospedale di Torrette. Una volta arrivata in pronto soccorso i medici gli hanno riscontrato la frattura del femore.