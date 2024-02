Mister Clementi carica la Vigor: "Abbiamo un sogno: i playoff"

Ora tocca al campo, sarà il sintetico del "Bianchelli" a stabilire se la Vigor potrà stare sino alla fine tra le grandi di questo avvincente campionato. La difficile sfida di oggi pomeriggio è un banco di prova significativo anche per l’avversario, il Campobasso: vincere a Senigallia è difficile per tutti e un successo lancerebbe ulteriormente gli uomini di Pergolizzi. Così la Vigor ha sfruttato la rifinitura per limare gli ultimi dettagli con la giusta carica e tanta concentrazione. "Abbiamo l’obbligo di onorare questa sfida – afferma Aldo Clementi, il tecnico senigalliese –. È una partita importante, perché sfidiamo una squadra di blasone, è importante perché vogliamo fare felici i nostri tifosi che in settimana hanno manifestato tutto il loro amore per la Vigor ed è importante per la nostra classifica. Abbiamo un sogno da coltivare, il nostro progetto sta proseguendo con tante soddisfazioni e arrivare ai playoff anche quest’anno, in un girone così duro, sarebbe un risultato eccellente. Mi aspetto un atteggiamento propositivo, scendere in campo per limitare i danni non porta nulla di buono". Per quanto riguarda la situazione degli indisponibili: out Bartolini e Mori, squalificato Roberto, non ce la fa neppure Mancini che non ha riportato lesioni al tendine d’Achille, ma sente ancora del dolore soprattutto nei cambi di direzione. Alcune assenze pesanti, ma a differenza del recente passato Clementi può scegliere con più serenità. Pochi dubbi sul quartetto difensivo, il rientro di Capezzani invece potrebbe portare qualche novità a centrocampo. Se l’ex Alma partisse titolare, non sarebbe da escludere un posizionamento alle spalle delle punte Kerjota e Pesaresi. In questo caso gli under si sistemerebbero tutti nel reparto difensivo. Un’altra ipotesi, seppur remota, porta al 3-5-2, in questo caso ci sarebbe un posto per il 2006 Beu. Possibilità suggestive, ma tutto lascia presagire che Aldo Clementi continuerà a puntare sul collaudato 4-3-3. "Il Campobasso è una squadra stellare, hanno tutto per arrivare fino in fondo, non sono primi per caso – conclude il tecnico senigalliese Aldo Clementi –. Giocatori di qualità, talento e forza fisica in ogni reparto, quindi sarà durissima, ma la Vigor ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutti e mi aspetto che la mentalità vincente che ci ha contraddistinto fino a questo momento, continui a caratterizzare il nostro percorso". Oggi sarà "Giornata Rossoblu", ovvero gli abbonamenti non saranno validi e ogni tifoso dovrà munirsi di biglietto per recarsi al "Bianchelli". Un numero consistente di tifosi è in arrivo dal Molise, saranno circa 300 ad approdare nella spiaggia di velluto per vedere una delle partite più attese del campionato.