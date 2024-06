Montemarciano ko ai rigori. La Promozione è maledetta

athletico tavullia

6

montemarciano

4

(1-1 d.t.s.)

ATHLETICO TAVULLIA: Ribischini, Matteucci (1’ st Damiani L), Salvatori, Marcolini (24’ st Antinori), Vagnini, Principi, Giacomelli (8’ sts Damiani M), Sensori, Cocchi, Morelli, FerrinI. Panchina: Garoffalo, Romascan, Focarini, Baig, Foschi, Sabattini All. Arcangeli

MONTEMARCIANO: Fabrizzi, Rossi, Lucci G, Sanviti (6’ pts Passeggio), Zoppi, Giancamilli, Gramazio, Gorini, Pellonara (24’ st Moschini), Magini (31’ st Carboni), Silvestrini (35’ st Marchesini). Panchina: Parasecoli, Miranda, Clementi, Lucci F, Renda All. Caccia

Arbitro: Mancini di Macerata Reti: 16’ pt Gramazio, 20’ st Damiani Lorenzo

Spareggio playoff di Prima Categoria ancora amaro per il Montemarciano. E’ il Tavullia a festeggiare il salto in Promozione. E’ la lotteria dei rigori a spegnere i sogni Promozione della formazione allenata da Caccia. Al Mancini il Montemarciano gioca una buona gara, scappa anche in vantaggio appena passato il quarto d’ora. Al 16’ Pellonara vola in profondità, supera il difensore, mette in mezzo dove Gramazio anticipa tutti e spara sotto la traversa per il vantaggio biancoazzurro. Al 24’ brivido per i tifosi biancoazzurri, quando Giacomelli approfitta di un’incomprensione della difesa e con un pallonetto supera Fabrizzi che viene però salvato dal palo. Al 20’ della ripresa arriva il pari del Tavullia: sventagliata da destra verso sinistra, sponda di testa, per la conclusione ravvicinata, che Fabrizzi respinge, ma sulla palla si avventa Lorenzo Damiani che porta il risultato in parità. I tempi regolamentari finiscono in parità come i supplementari dove le emozioni non mancano. Servono i calci di rigore. E per il Montemarciano inizia subito male con il primo rigore, calciato da Carboni, che finisce sulla traversa. Il Tavullia invece non sbaglia niente e conquista la Promozione.