Mostra su San Giovanni Battista con un’opera di Allegretto Nuzi

Una mostra sul Patrono fabrianese San Giovanni Battista: è stata inaugurata al museo Diocesano e resterà aperta fino al 30 giugno. La mostra che ospita anche un’importate opera di Allegretto Nuzi è intitolata "At honore, gloria et reverentia de lo Sancto Joanni Baptista: San Giovanni Battista Patrono di Fabriano tra storia e tradizioni" ed è curata dal direttore del Museo don Umberto Rotili e da Martina Cerioni, ed è promosso dalla Diocesi di Fabriano-Matelica sotto la guida di Monsignor Francesco Massara. E’ nata da uno studio scientifico approfondito delle origini del culto e del patronato. Uno dei punti salienti è la straordinaria opera del pittore fabrianese Allegretto Nuzi "San Giovanni Battista", concessa da S.Em.R. il Cardinale Giuseppe Betori Arcivescovo della diocesi di Firenze, in deposito al museo diocesano di Santo Stefano al Ponte di Firenze. L’esposizione non si limita alle opere d’arte, ma include anche una preziosa raccolta di pergamene e registri contabili della Cattedrale, provenienti dall’Archivio Diocesano. La più significativa è del 1253: in essa, l’allora vescovo di Camerino, Guglielmo, concede il permesso di trasferire il fonte battesimale dalla chiesa di San Giovanni Battista di Attiggio alla Cattedrale fabrianese di San Venanzio Martire.