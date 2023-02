Resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma di Alessandro Amici il 44enne di Belvedere Ostrense deceduto domenica a Esanatoglia, in località Le Vene, poco dopo gli affluenti dell’Esino. L’uomo si era recato lì per dedicarsi al suo hobby, la pesca, ma, forse a causa di un malore è caduto e ha perso la vita.

Questa mattina sul suo corpo potrebbe essere effettuata l’ispezione cadaverica per chiarire le cause del decesso. Alessandro era single, era domiciliato a Jesi dove lavorava ma era residente a Belvedere Ostrense. Ormai la sua vita era concentrata a Jesi, da dove era partito domenica, complice la bella giornata di sole, per trascorrere una giornata nell’oasi naturalistica. Purtroppo Alessandro non è mai rientrato a casa.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa tra amici e conoscenti solo nella tarda serata, lasciando tutti increduli e nello sconforto. Ieri sono comparsi i primi messaggi di vicinanza e cordoglio, tra questi anche quello della SS Chiaravalle, dove Alessandro aveva giocato anni fa: "Notizie che fanno male, ciao Ale". Una persona discreta, così lo descrivono quanti lo conoscevano. Oggi dopo l’ispezione cadaverica sarà comunicata la data dei funerali.