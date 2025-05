Muore a 45 anni per un male. Lascia nel dolore figlia e marito

Si celebra oggi alle 16 nella chiesa di Sant’Agostino di Castelfidardo il funerale di Debora Mariani, mamma di 45 anni scomparsa per un male. "Che questo tuo sorriso rimanga indelebile per aiutare i tuoi cari a superare il dolore. Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutte le persone che gli hanno voluto bene", la ricorda il sindaco Roberto Ascani.

Mariani era impiegata dello scatolificio Mengoni a Osimo, era originaria di Loreto ma viveva a Castelfidardo con la figlioletta e il marito Stefano Castignani. Era tutto per loro. La malattia ha spento il suo bel sorriso nonostante abbia lottato fino alla fine.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, come quello della Asd Pallavolo fidardense dove gioca la figlia: "È impossibile per noi oggi non avere la testa occupata da un unico pensiero. Debora era una ragazza solare, allegra, sensibile e che amava la vita. Una persona positiva, di quelle che starle accanto ti faceva sentire un privilegiato. Debora ha lottato con tutte le sue forze fino all’ultima istante però purtroppo ci siamo svegliati con la più tragica delle notizie. In ogni cosa che ha fatto, in ogni situazione in cui è entrata, ha sempre lasciato un segno. Oggi ci stringiamo attorno alla famiglia in questo dolore straziante. Tutto ci sembra inutile e superfluo ma proprio Debora ci ha insegnato invece di essere propositivi sempre e comunque. Cara Debora rimarrai sempre nei nostri cuori, un esempio difficile da imitare. Un cuore gialloblu che anche dall’alto farà sempre tifo per noi".

La famiglia non ha chiesto fiori ma donazioni in favore dell’associazione Airc.