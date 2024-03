Musica, poesia e umorismo: è Gio Evan

Cantautore, scrittore, poeta, umorista e performer. Gio Evan, al secolo Giovanni Giancaspro, è tutto questo. Per averne conferma basterà trovarsi questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona, dove l’artista presenta un’opera del tutto inedita fatta di canzoni, monologhi, poesie e gag, con cui racconta "la forza della fragilità inossidabile, dello spessore della finezza e dei frammenti rimasti fra menti rimaste".

Tra giochi di parole e concetti visionari, il funambolo Evan illumina il pubblico con una nuova prospettiva di vita, dichiarando che ‘Fragile/inossidabile’ è "una protezione 50 contro i raggi degli iperinsensibili". Nella presentazione si spiega che "fragile" viene dalla radice latina "frangere", ovvero "che si può rompere", "frammento". "Siamo nati per rompere gli schemi, le righe, le abitudini, per essere un punto di rottura tra dizione e azione, per abbattere la tradizione del niente di nuovo e inaugurare il tutto di nuovissimo. Nati per invertire la rotta e aggiustare nuovi mari, inventare oceani là dove è impossibile, immergerci in noi stessi là dove non consentito. Nati per prendere il largo mantenendoci stretti. Siamo nati per irrompere, per scrivere fuori dagli strabordi, per creare nuovi sfondi e là dove i muri del mondo impediscono il passaggio gli uomini: siamo nati per sfondare!".

Dallo scorso ottobre è in radio e sulle piattaforme digitali il suo ultimo singolo ‘Modì’, un nuovo brano che unisce due sue grandi passioni: l’arte e la musica. ‘Modì’ è un pezzo che parla di sguardi che non si abbassano più davanti al cuore degli altri. "E’ la storia di due, che, in un mondo di soli occhiali, non si perde più di vista".

A novembre è poi uscito sulle piattaforme digitali "Andy Wharol", che sta ricevendo degli ottimi riscontri. Gio Evan inizia la propria carriera pubblicando una raccolta in versi su un viaggio in India. Tra il 2012 e il 2013, fonda Le scarpe del vento, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra.

Segue l’uscita del primo disco, ‘Cranioterapia’, autoprodotto. Nel frattempo la sua fama cresce grazie anche al successo sui social, in cui condivide brevi aforismi in versi tratti dalle sue opere. Dopo un tour ricco di sold-out, nel 2021 Gio Evan partecipa al Festival di Sanremo tra i big con la canzone ‘Arnica’. Lo spettacolo è organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sul www.ticketone.it e alla biglietteria del teatro (07152525) a partire dalle ore 17.30. Info 0859047726 e www.besteventi.it.