"Nonni e nipoti", il grande evento insieme al mondo paralimpico

Sta per arrivare l’attesissima 11esima edizione dell’evento "Nonni e nipoti con famiglie e Mondo Paralimpico", in programma domenica nell’ambito del "Falconara Sport day" al parco Carletti e lo Stadio Rocchegiani. La città si prepara a vivere questa straordinaria giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e alla condivisione tra generazioni. Il programma prenderà il via dalle 16, con la distribuzione di uno zainetto "Sì con te" contenente omaggi. Alle 19.15 partirà la Maratonina ludico motoria, un percorso di un chilometro e 800 metri pensato per coinvolgere famiglie e mondo paralimpico, con l’arrivo al parco Carletti, dove verranno consegnate le medaglie a tutti i nipoti e Paralimpici. Spetterà al sindaco Stefania Signorini lo sparo della pistola per dare il via alla gara che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui Andrea Lanari che ha attraversato lo stretto di Messina a nuoto, Matteo Giambartolomei, campione italiano di ParaTriathlon e Aquathlon, accompagnato dal padre Marco, Luigi Casadei, campione del mondo di lancio del giavellotto allenato da coach Gianluca Tamberi, accompagnato dal padre Michele, Alberto Rossi, noto imprenditore e campione del Mondo di Vela, che parteciperà con la sua nipotina Mia, la signora Marina e le figlie Michela (mamma di Mia) e Claudia campionessa di vela, Cesare Caimmi e Renzo Pantaloni, ex pallavolisti, accompagnati dagli amici "spingitori" Sandro Marchetti e Cesino Domesi. Sul palco sono previsti i saluti istituzionali del professor Mauro Silvestrini, in rappresentanza dell’Università Politecnica delle Marche, Luca Savoiardi, presidente Comitato italiano Paralimpico Marche e delle istituzioni, dall’assessore allo Sport regionale Chiara Biondi a Ilenia Orologio, assessore allo Sport di Falconara, e il sindaco. La giornata si concluderà con una cena di beneficenza al parco accompagnata dall’intrattenimento musicale del gruppo B. Pop Trio. "Quest’anno abbiamo ampliato l’offerta, con la collaborazione del Gas e della Pro Loco Falconamare, con la maratonina "Nonni e nipoti" e la cena solidale – afferma l’assessore Orologio -. La manifestazione vede come partner la Regione Marche, l’Università Politecnica delle Marche, il Cip Coni e Sport e Salute, Inoltre, l’evento rientra nel programma ministeriale #beactive, la Settimana Europea dello Sport che è alle porte, lanciato dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport".