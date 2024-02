Osimana, mano pesante per il presidente: inibito fino al 15 maggio

Per l’Osimana dopo il danno la beffa. Dopo il ko all’esordio nella fase nazionale di Coppa Italia contro l’Atletico Bmg (0-2) in un match condizionato dalla disastrosa direzione arbitrale di tale Travaini di Busto Arsizio, il giudice sportivo ha inibito il presidente Antonio Campanelli fino al 15 maggio poiché "allontanato per avere rivolto espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale, al termine della gara reiterava la condotto rivolgendo altresì gesto irridente". Una giornata di stop per Nicholas Fermani e anche 500 euro di ammenda alla società "senzatesta". Ieri il presidente Campanelli ha scritto un lungo post in cui viene evidenziato anche un "possibile errore tecnico dell’arbitro e conseguente ripetizione della gara". Ma il primo dirigente giallorosso ha tenuto a evidenziare che non farà ricorso. Squalifiche. In Eccellenza una giornata a Belkaid (Jesina), Rossi (Atletico Azzurra Colli). In Promozione un turno per Serpicelli (Barbara Monserra), Pizzuto (Osimo Stazione), Terrè (Vigor Castelfidardo), Carboni (Moie Vallesina) e mister Giorgini (Marina). Prima categoria. Tre giornate a Papili (Chiaravalle).