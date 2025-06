Ospedale e Università per formare anestesisti specIalizzati in trapianti

Un progetto per formare anestesisti super specializzati nella gestione dei trapianti. Si chiama "4X4" ed è voluto dal Centro nazionale trapianti (Cnt) e dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Nelle Marche verrà realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università politecnica delle Marche (Univpm) e l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Grazie al progetto, 35 specializzandi del quarto e quinto anno della facoltà di medicina e chirurgia dell’Univpm avranno la possibilità di approfondire la formazione esperienziale e interattiva che coinvolge alcune selezionate scuole di specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. L’obiettivo degli organizzatori è formare medici specialisti che possano operare in modo efficace all’interno della rete trapiantologica regionale e nazionale, ottimizzando la comunicazione e la collaborazione tra i diversi attori coinvolti nelle varie fasi, dal periodo precedente la donazione al trapianto. L’iniziativa si articola in tre fasi: la prima è una tre giorni che si svolgerà da lunedì a mercoledì prossimi all’interno della facoltà di medicina di Univpm; a seguire ci sarà una seconda tappa, sempre ad Ancona, a settembre, e quella finale, nella sede dell’Iss di Roma a dicembre 2025. L’iniziativa è coordinata dal direttore della scuola di specializzazione e della clinica di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Torrette e dell’Univpm, professor Abele Donati, in collaborazione con la professoressa Erica Adrario.

Il Direttore Generale dell’AOUM Armando Marco Gozzini sottolinea l’importanza della sinergia tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e l’Università: "Un asse portante per la ricerca e l’assistenza necessarie a mantenere elevati standard di cura e di eccellenza. La nostra azienda, grazie a questa sinergia, contribuisce con orgoglio alla crescita della rete regionale dei trapianti; sia con gli interventi di trapianto che con le attività di prelievo".