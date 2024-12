Palazzo Bisaccioni, Silicati e i suoi disegni e bozzetti su carta

Il pittore jesino Andrea Silicati da sabato in mostra con la parte meno visibile della sua ricerca artistica. Negli spazi di palazzo Bisaccioni, sede della Fondazione Carisj, Silicati aprirà allo sguardo dei visitatori la sua raccolta di disegno e bozzetti realizzati su carta. Coprendo un arco temporale di almeno 20 anni, con centinaia di disegni a penna, matita e tecnica mista, saranno esposte le riflessioni grafiche da cui sono nati i dipinti che dimorano in molti spazi pubblici e privati in giro per l’Italia. Oltre agli studi preparatori delle opere pittoriche, saranno visibili appunti di progetti in via di realizzazione e quelli che forse non vedranno mai la luce. "Carte", questo il titolo della mostra, è un omaggio alla parte più autentica e profonda del suo percorso pittorico. Ingresso libero tutti giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.