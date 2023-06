Palio di San Giovanni Battista Gran finale tra le quattro Porte

Gran finale in questo week end per il Palio di San Giovanni Battista di Fabriano. Ieri sera la premiazione delle infiorate artistiche in Piazza del Comune seguita dall’esibizione di sbandieratori e musici. Particolarmente gremita mercoledì la solenne processione con il Palio, le autorità tra cui il sindaco Ghergo e l’assessore regionale Biondi, i fedeli, verso la Cattedrale Basilica di San Venanzio martire riaperta dopo i lavori post sisma Fano 2022. In chiesa il vescovo, Francesco Massara, ha benedetto gli arnesi per la sfida e gli atleti. Poi al suono delle chiarine e al ritmo dei tamburi, le dame hanno lasciato un omaggio floreale davanti alla statua di San Giovanni. Il corteo, guidato dalla presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti, tra atleti, fabbri, portaioli, assistenti, consiglio dell’ente ha arricchito la processione con un tocco di folklore e di suggestione storica. Con il vescovo il parroco della Cattedrale, don Antonio Ivan Esposito e diversi sacerdoti tra cui don Umberto Rotili, don Marco Strona e don Aldo Buonaiuto. "San Giovanni Battista - ha sottolineato il vescovo - ci aiuta a uno stile di vita che valorizza la bellezza di quello che abbiamo di fronte e a vivere tutto con passione". L’augurio, rivolto dal vescovo alle quattro Porte in vista della sfida del Maglio di domani "è di guardare sempre a questo quadro di bellezza che è la festa di San Giovanni dentro la cornice del Palio. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, questo è il punto saliente della gara, il senso più profondo. Di amarvi l’un l’altro, pur dentro un confronto tra di voi che rappresentate le quattro Porte della città". "E’ stata una cerimonia solenne – evidenzia la presidente Sandra Girolametti - che ci ha permesso di avvicinarci ulteriormente al nostro patrono. La Cattedrale, inoltre, è scrigno non solo di fede, ma anche di bellezza, di arte, di storia. Il Palio è sempre più radicato e siamo felici di aver tessuto rapporti ancora più solidi con la Diocesi". Oggi la festa entrerà nel vivo: dalle 16 la raccolta dei fiori per acqua di San Giovanni, al museo della Civiltà Contadina, alle 22 il Palio dei Monelli in piazza del Comune e corso della Repubblica. Domani alle 18 la processione solenne con pontificale e Corpo bandistico e alle 22 l’attesa sfida del Maglio.