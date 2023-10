Parchi e aree gioco, pulizia a Posatora

Clean up the world, ieri a Posatora la 30esima edizione. L’evento, organizzato da circolo naturalistico ‘Il Pungitopo – Legambiente’, ha visto la collaborazione del ‘circolo Belvedere’ e del comitato ‘Posatora nostra’. I volontari delle tre associazioni hanno pulito le aree gioco bambini e le zone sosta dei parchi Fiorani e Belvedere, trovando soprattutto "micro rifiuti, cicche di sigaretta, piccole parti in plastica, oltre a cannucce e tappi di bottiglia – spiega il presidente del Pungitopo, Paolo Belelli – Piccoli oggetti di difficile recupero che restano per anni in terra, se non finiscono in mare tramite le fognature". Con questa iniziativa, a cui hanno aderito persino il consigliere Arnaldo Ippoliti e l’assessore Marco Battino, si è voluto "sottolineare la necessità di comportamenti responsabili da parte di chi fruisce del verde pubblico, specie nelle zone più frequentate dai bambini". È stato presentato anche il Park Litter, "il monitoraggio di Legambiente delle aree gioco di 5 parchi di Ancona, tra cui Posatora, in cui si evidenzia ovunque la forte presenza di mozziconi di sigaretta, piccole plastiche, frammenti di carta".

n.m.