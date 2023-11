Partite le riprese della fiction "Fragili": tra gli attori Mattioli, Bouchet e Dapporto

La Riviera del Conero è tutta un set. A Numana e Sirolo sono partite le riprese della miniserie "Fragili". La fiction con un cast d’eccezione di cui fanno parte anche Massimo Dapporto, Barbara Bouchet, Corinne Clery e Maurizio Mattioli, andrà in onda in primavera sulle reti Mediaset. Le riprese sono appena iniziate, sostenute da Marche film commission con il suo responsabile Francesco Gesualdi, già presidente di Cinecittà cinema. La serie è prodotta da Sunshine production che ha all’attivo produzioni di successo su Canale 5. La regia è affidata a Raffaele Mertes e le musiche originali sono del maestro Vincenzo Sorrentino. La trama si ispira a un fatto realmente accaduto: un gruppo di anziani viene sfrattato dalla propria casa di riposo ritrovandosi accolto in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia e dopo una fase iniziale di scontro, creano legami con i nonni. Inevitabile che lo stare insieme rafforzi i legami e faccia diventare le fragilità reciproche un punto di forza per andare avanti.